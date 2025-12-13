Sātīgs un sildošs kārtīgu pusdienu ēdiens.
Sastāvdaļas
- 700 g gaļas (cūkas, liellopa vai vistas)
- 500 g skābētu kāpostu
- 2 sīpoli
- 1 ēdamkarote augu eļļas
- sāls
Pagatavošana
Gaļu sagriež mazos gabaliņos. Pannā ielej eļļu un apcep gaļu, līdz tā zeltaini brūna. Sīpolu sagriež pusapļos un liek uz saceptās gaļas. Pēc tam liek skābētu kāpostu kārtu. Visu pārlej ar ūdeni tik daudz, lai kāposti būtu pilnībā nosegti.
Vāra uz ļoti mazas liesmas aptuveni stundu. Šādi gatavojot kāposti ar gaļu iegūst ļoti maigu un sulīgu garšu.
Var pasniegt kopā ar griķiem.
Zināšanai!
Skābēti jeb fermentēti kāposti ir veselīgs un ļoti vēlams produkts zarnu traktam, jo to sastāvā esošās labās baktērijas jeb probiotikas palīdz atjaunot baktēriju līdzsvaru zarnu traktā. Savukārt šķiedrvielas ir svarīgas, jo labvēlīgi ietekmē vielmaiņu, regulē holesterīna un glikozes līmeni asinīs, rada sāta sajūtu, kā arī veicina gremošanu un regulāru vēdera izeju.
Padomi
- Ja kāposti ir ļoti skābi, pirms gatavošanas tos viegli noskalo.
- Skābēti kāposti var uzpūst vēderu. Ja ikdienā nav ierasts tos ēst, vēlams sākt ar nelielu porciju – vienu ēdamkaroti.
