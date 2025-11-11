Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
11.11. Lapu diena. Neapkurināmās siltumnīcās var iesēt salātus un dilles pavasarim. Ja augsne nav sasalusi, stāda ziemas sīpolus lokiem. Laista telpaugus, ja nepieciešams, arī ilggadīgos augus dārzā.
12.–13.11., 14.11. (no pusdienas). Augļu dienas. Sakārto sēklu krājumus. Ieziemo augļu-kokus un neiestādītos stādus. Pārbauda glabāšanai noliktos augļus un dārzeņus, iz-vāc bojātos. Spiež sulas, konservē, gatavo ievārījumus, salātus un sukādes.
14.11. (līdz pusdienai). Nelabvēlīga diena. Lapu grābšanai, siltumnīcu izvākšanai, darbarīku un cita dārzkopības inventāra sakārtošanai laba arī šī diena. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus.
15.–17.11.Sakņu dienas. Stāda ziemas ķiplokus, sīpolus, tulpes un citas pavasara sīpolpuķes, ja laika apstākļi ļauj. Apstrādā un mēslo augsni. Pierok neiestādītos koku un krūmu stādus. Ierok balstus ēnošanas materiāla nostiprināšanai ap dekoratīvajiem skujeņiem.
19.11. Ziedu diena. Stāda tulpes un citas pavasara sīpolpu-ķes. Apgriež ziemcietes, sagatavo ziemo-šanai rozes un citus sala neizturīgos kociņus un krūmus. Pierok un piesedz ziemcie-šu un dekoratīvo augu stādus, kuriem nav atrasta īstā vieta. Griež klūgas pinumiem.
21.–22.11. Lapu dienas. Neapkurināmās siltumnīcās var iesēt salātus un dilles pavasarim. Ja augsne nav sasalusi, stāda ziemas sīpolus lokiem. Laista telpaugus, ja nepieciešams, arī ilggadīgos augus dārzā.
23.–24.11. Augļu dienas. Ieziemo augļukokus un pierok neiestādī-tos stādus. Ja iespējams, apstrādā augļu-koku stumbrus ar kaļķiem. Apgriež un sagatavo ziemai vīnogulājus. Skābē kāpostus, gatavo sukādes un ievārījumus, konservē.
25.11. Sakņu diena. Ja augsne nav sasalusi, novāc vēlos sakņaugus, mārrutkus, topinambūrus, pastinakus, melnsaknes, arī cigoriņus. Visi nosauktie var veiksmīgi pārziemot ne-novākti. Sarok pieneņu saknes, ja zināms labs to lietošanas veids. Piesedz komposta kaudzes ar lapām vai salmiem. Pārbauda temperatūru sakņu glabātavās, lai nebūtu ne par siltu, ne aukstu (ap 6 oC)
