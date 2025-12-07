Adventes laiks ļauj mums pārdomāt svarīgo un nedēļas nogales līdz Ziemassvētkiem varam veltīt veselībai – tās var būt četras veselīgas apņemšanās, ko savā un tuvāko cilvēku labā šajā laikā varam paveikt, rosina “Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.
Pastaigas svaigā gaisā dara brīnumus! Ja nedēļa aizvadīta darbā, skolā, esat pārvietojušies tikai ar transportu, meklējat veidu kā atslēgties no darba pienākumiem, tad došanās dabā noteikti palīdzēs. Iespējams, jums jau ir savs pastaigu maršruts, bet Pirmās adventes nedēļas nogali varat izmantot, lai atrastu jaunu – vai vismaz dotos pretējā virzienā, kā ierasts! Pastaiga vai pat pārgājiens ar mērķi noteikti būs aizraujošāks gan jums, gan jaunākajiem ģimenes locekļiem – piemēram, došanās pēc skujām, čiekuriem un citām dabas veltēm, lai pagatavotu adventes vainagu vai tās ieliktu vāzē, pie durvīm – tā radot pirmo svētku gaidīšanas noskaņu. Būtiski ir saģērbties atbilstoši laikapstākļiem, varbūt noderēs lieks cimdu pāris, ja gadīsies samērcēt, jo pirmssvētku laikā nebūtu vēlams saaukstēties. Ja esat iesācējs, nevajadzētu pārspīlēt ar noietā attālumu. Silta tēja termosā un kādas uzkodas enerģijai šajā ziemīgajā pastaigā jums noteikti liks justies labāk. Ziemas peldētājiem jeb roņiem arī noteikti būs zīmīgi iegremdēties kādā ūdenstilpē tieši šajā laikā, bet tie, kuri vēl ar to nenodarbojas, taču gribētu, var sākt ar pirtiņas apmeklējumu un pēc izkaršanās pastaigāt basām pēdām pa sniegu. Rūdīšanās varētu būt jaunā iecere, taču ziemas peldei vajadzēs gatavoties ilgāk.
Otrā advente – sevis palutināšana un emocionālais miers
Vismazāk pirmssvētku laikā vajadzētu piedzīvot emocionāla un garīga izsīkuma stāvokli, kas daudziem diemžēl ir realitāte pēc pārstrādāšanās, ilgstoša stresa, nespējas piepildīt pārāk augsti izvirzītus mērķus, apmierināt līdzcilvēku prasības, gaidas u. tml. Vienlaikus, kad gan vēl gūt vairāk prieka, pozitīvu emociju, paaugstināt serotonīna līmeni organismā, ja ne pirms Ziemassvētkiem! Emocionālo spriedzi iespējams mazināt dažādā veidā. Būtiski, lai organismā pietiekami ir D vitamīna un B grupas vitamīnu, kas ir tik svarīgi nervu sistēmas darbībai. B grupas vitamīnus ieteicams lietot arī, lai mazinātu depresijas izpausmes. Tie spēj uzlabot smadzeņu darbību un ir pētījumi, kas pierāda, ka pietiekošs B grupas vitamīnu līmenis organismā spēj veiksmīgi palīdzēt cīnīties ar stresa izraisītām sekām, strauju garastāvokļu maiņu, galvassāpēm, nogurumu, trauksmi, nemieru. Savukārt optimāls D vitamīna līmenis organismā nodrošina veiksmīgāku cīņu pret trauksmi, depresiju un stresu, atgādina „Mēness aptiekas” farmaceite.
Kā vēl sevi uzmundrināt? Varat sarīkot tikšanos ar sen nesatiktu draugu, apmeklēt vietas, kas tieši jums raisa pozitīvas emocijas, noskatīties kādu sirsnīgu Ziemassvētku filmu vai komēdiju un no sirds izsmieties. Iespējams, varat pamēģināt atsvaidzināt novārtā atstāta hobija prasmes, ja zināt, ka agrāk tas sagādāja prieku. Kopā ar ģimeni vai vienatnē varat iesaiņot dāvanas. Arī labie darbi vairo prieka un gandarījuma sajūtu. Lai tādu gūtu, var uzrakstīt apsveikumu Ziemassvētkos savai mīļākajai skolotājai, ārstam, farmaceitam, sarūpēt dāvanu kādam, kuram, iespējams, jūs būsiet vienīgais sveicējs šajos Ziemassvētkos…
Trešā advente – vitamīniem bagāti ēdieni un dzērieni
Ziemassvētkus var gaidīt arī veselīgi ēdot un baudot tējas, vitaminizētus dzērienus. Nomierinoša būs, piemēram, piparmētru, kumelītes, melisas, baldriāna sakņu, liepziedu tēja. Šīs tējas var palīdzēt mazināt nervozitāti pēc garākas dienas, uzlabot garastāvokli un palīdzēt labāk iemigt. Ja ziemas drēgnajās dienās ir nepieciešams uzmundrinājums, var dot priekšroku zaļajai tējai, ingveram, mežrozīšu augļu tējai.
Iespējams, ikdienā ēšanas paradumi nav sevišķi veselīgi un arī svētku galdā, visticamāk, būs dažādi ēdieni un dzērieni, kas organismam, ja ne nodara pāri, tad rada papildu slodzi. Tādēļ Trešā advente varētu būt laiks, kurā sev un tuviniekiem sarūpēt veselīgu ēdienreizi. Pastāv liela iespēja, ka jums iepatiksies šādi gatavot un Jaunajā gadā, ja ne kardināli mainīsiet ēdienkarti, tad vismaz vairāk pievērsīsiet uzmanību tam, ko un kad ēdat vai dzerat. Veselīgu ēdienkarti veido, piemēram, svaigi un tvaicēti dārzeņi, augļi, produkti bez konservantiem, eļļas, glutēna, var celt galdā arī kādu zivju ēdienu.
Ceturtā advente – atpūta un miegs
Līdz Ziemassvētkiem palikusi nedēļa, un, visticamāk, decembris svētku gaidās radījis papildu stresu, lai pagūtu uz bērna koncertu, pagatavotu vai nopirktu dāvanas, apsveiktu kolēģus un sadarbības partnerus, pirms gada nogales pabeigtu iekrājušos darbus utt., bet Ziemassvētku sagaidīšana arī tikai teorētiski būs mierīga, īpaši, ja jāuzņem ciemiņi vai jādodas pavadīt svētkus ceļojumā, tādēļ Ceturtā advente būs lielisks laiks, lai atpūstos un izgulētos. Miegam un atpūtai ir liela nozīme, lai mēs gan labi justos, gan labi izskatītos, kas svētku laikā ir īpaši svarīgi.
Ja nepieciešams, vajag pārskatīt savus paradumus un parūpēties par miega higiēnu. Neskatoties uz to, ka dažiem darāmo darbu saraksts var būt visai garš, veltiet miegam vismaz astoņas stundas un mēģiniet celties un iet gulēt vienā un tajā pašā laikā. Atceraties, ka pirms miega nav ieteicams izmantot viedierīces. Parūpējaties par vidi, kurā guļat – tai jābūt ērtai tumšai, vēsai un klusai. „Dariet visu, lai Ziemassvētkus sagaidītu veseli un labā noskaņojumā!” novēl „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.
