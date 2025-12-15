Cepetis ir gan svētdienas maltītes, gan svētku mielasta simbols. Lai cepetis būtu sulīgs, mīksts un aromātisks, jāievēro vairāki nosacījumi. Un nav jābaidās eksperimentēt ar garšu kombinācijām.
No cūkgaļas
“Ja izvēlas cūkgaļu, cepetim vispiemērotākā ir kakla karbonāde, jo tā satur taukumiņu, nav tik liesa kā šķiņķis,” skaidro restorāna Vairāk saules šefpavārs Tomass Godiņš.
“No cūkas kakla karbonādes izdosies sulīgs cepetis arī parastā cepeškrāsnī. Es ieteiktu iegādāties veselu kakla karbonādes gabalu, kas varētu būt divi, divarpus kilogramu.”
Cepetim var izmantot arī cūkas pavēderi. “To pagatavo kā ruleti. Cūkas pavēderi iepriekšējā dienā iemarinē: noziež ar graudu sinepēm, uzbārsta sāli, piparus un gaļas garšvielas. Pildījumam sacep sēnes, piemēram, austersēnes, portabello, kā arī sīpolus, ķiplokus. Pievieno sarīvētu Čedaras sieru, sakapātus pētersīļus un pekanriekstus, pieber sāli un piparus, vēl kādu garšvielu pēc izvēles. Tad gatavo ruleti – pavēderi izklāj ar ādu uz leju, vienmērīgi noziež ar pildījumu, pēc tam sarullē un nosien ar pārtikas diegu. Ruleti liek cepamtraukā, kurā ieklāts cepampapīrs, un cep cepeškrāsnī vispirms 150 oC divas stundas, turpina 180 oC aptuveni 40 minūtes. Gaļa būs gatava, kad tajā iespraustais termometrs rādīs 85 grādus,” norāda šefpavārs.
No liellopa gaļas
“Tradicionāli gatavo rostbifu – krāsnī ceptu liellopa fileju. Šim cepetim ir brūna un kraukšķīga garoziņa, bet gaļa – sulīga, mīksta un viegli sārta,” rostbifu raksturo Tomass Godiņš un iesaka liellopa fileju pirkt tirgū, kur to var iegādāties kvalitatīvu. Vēlamais daudzums – 1,5–1,8 kilogrami.
Filejai jābūt saturīgai, tā nedrīkst būt kā lupata, jo no tādas sanāk sīksts cepetis, brīdina šefpavārs.
“Filejai ar asu nazi nogriež cīpslas, kā arī tā saukto astes daļu, kas ir plāna, tāpēc var tikt pārcepta. Kad tas paveikts, fileju nosmērē ar olīveļļu, uzkaisa sāli, piparus un apcep uz pannas. Pēc tam liek cepamtraukā un cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 200 grādos. Rostbifs ir gatavs, kad tajā iesprausts termometrs rāda 55–58 grādus,” ar recepti dalās speciālists.
Rostbifu var pasniegt ar piedevu, kas pagatavota no saulē kaltētiem tomātiem, ķiplokiem, sakapātiem pētersīļiem, tad pievieno olīveļļu, sāli un piparus un samaisa.
Marinādes
Lai gaļa izceptos mīksta un sulīga, to dienu vai pat divas iepriekš iemarinē. “Vistai marinādi var pagatavot no medus, sinepēm, aprikožu ievārījuma, apelsīnu sulas, sāls un pipariem. Visu samaisa un vistu ierīvē ar šo maisījumu no ārpuses un iekšpuses. Pirms cepšanas nakti patur šajā marinādē,” ar aromātiskas marinādes recepti iepazīstina šefpavārs.
Savukārt cūkas cepetim var pagatavot šādu marinādi: sajauc 2 ēdamkarotes medus ar 1,5 ēdamkarotēm klasisko sinepju, pustējkaroti malta kanēļa, sāli, pipariem. Pievieno timiāna lapiņas, sakapātu ķiploka daiviņu, rīvētu apelsīna miziņu un sulu, kā arī pustējkaroti malta kardamona. Ar šo maisījumu kārtīgi noziež cūkas kakla karbonādi un divas diennaktis patur ledusskapī. “Šai marinādei raksturīgas Ziemassvētku garšas, jo sastāvā ir gan kanēlis, gan kardamons,” zina teikt Tomass Godiņš.
Cepeša termometrs
Tas ir viens no ērtākajiem un drošākajiem rīkiem, lai gaļu pagatavotu sulīgu, tā viducī nepaliktu neizcepusies. Termometru iesprauž biezākajā cepeša daļā, jo tā gatavojas visilgāk. To dara, kad cepetis jau kādu laiku cepies.
Der zināt!
Katram gaļas veidam ir sava gatavības temperatūra:
- vistai 75 oC
- cūkgaļai 85 oC
- liellopam 55–60 oC
- tītaram 75–80 oC
- jēram 60–65 oC
- Gaļa turpina cepties arī pēc izņemšanas no cepeškrāsns, tāpēc to var ņemt ārā no cepeškrāsns, kad līdz noteiktajai gatavības temperatūrai atlikuši 3–5 grādi. Pēc izņemšanas ļauj gaļai nostāvēties 5–15 minūtes. Tad sulas vienmērīgi izplatās un temperatūra izlīdzinās.
