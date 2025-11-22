Bagātīga šokolādes kūka īpašai svētku reizei.
Biskvītam:
- 300 g kviešu miltu
- 300 g cukura
- 1,5 tējkarotes cepamā pulvera
- 3/4 tējkarotes dzeramās sodas
- 1/4 tējkarotes sāls
- 200 g mīkstu banānu
- 125 ml banānu jogurta
- 120 g mīksta sviesta
- 2 olas
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
Pildījumam:
- 250 ml trekna saldā krējuma
- 2 ēdamkarotes pūdercukura
- 150 g svaigu aveņu
- 200 g sasmalcinātu konservētu ananasu
- 120 g rupji sakapātu pekanriekstu
Glazūrai:
- 250 g rūgtās šokolādes
- 60 g mīksta sviesta
- 120 ml skābā krējuma
- 400 g pūdercukura
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 190 oC. Ietauko divas kūku veidnes (Ø 23 cm), ieklāj cepampapīru un ietauko.Lielā bļodā iesijā miltus, cepamo pulveri, sodu un sāli. Iemaisa cukuru. Ar mikseri iekuļ banānus, jogurtu, sviestu, olas un vaniļu. Mīklu līdzīgās daļās iepilda veidnēs. Cep cepeškrāsnī 20–30 minūtes, līdz mīkla vairs nelīp pie tajā iedurta koka irbulīša. Atdzesē veidnē 10 minūtes, pēc tam izgāž uz režģa. Uzmanīgi noņem cepampapīru un atdzesē vēl aptuveni stundu.
Gatavo glazūru: šokolādi uz lēnas uguns izkausē karsta ūdens peldē. Iemaisa sviestu un atdzesē 5 minūtes. Iemaisa skābo krējumu. Pievieno pūdercukuru un sakuļ viendabīgā krēmā.
Pildījumam saldo krējumu sakuļ ar pūdercukuru. Putukrējumu sadala divās daļās: vienai pievieno avenes, otrai ananasus.
Katru biskvītu sagriež divās ripās. Vienu uzliek uz šķīvja un pārziež ar aveņu krēmu. Uzliek otru ripu. Pārziež ar ceturtdaļu glazūras. Pārkaisa ar 60 g riekstu. Uzliek trešo ripu. Pārziež ar ananasu krēmu. Uzliek ceturto ripu. Tortes virsu un malas pārziež ar atlikušo glazūru un pārkaisa ar kakao. Izrotā ar atlikušajiem riekstiem.
