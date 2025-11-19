Ķiploki vīrusu laikā strādā kā lieliski dakteri. Taču ar savu specifisko asumiņu un smaržu tie piestāv daudziem ēdieniem, tajā skaitā makaroniem.
Sastāvdaļas
- 500 g šampinjonu
- 2 ķiploka daiviņas
- 40 g sviesta
- liela sauja pētersīļu lapu
- spageti
- sāls, pipari
Pagatavošana
Spageti izvāra lielā ūdens daudzumā, kā norādīts uz iepakojuma. Pēc tam nokāš. Kamēr spageti vārās, pannā izkausē sviestu. Kad tas sāk kļūt gaiši brūns, pievieno uz pusēm pārgrieztus šampinjonus, paaugstina liesmu. Pieber sāli un piparus un ļauj šampinjoniem gatavoties dažas minūtes.
Sēnēm nevajadzētu izdalīt sulu. Ja tā notiek, panna nav pietiekami karsta, tāpēc liesma jāpalielina.
Kad sēnes izceptas, pievieno sasmalcinātus ķiplokus un gatavo vēl 2 minūtes. Iemaisa lielāko daļu rupji sasmalcinātu pētersīļu un cep vēl pusminūti.
Šampinjonus pasniedz siltus, sajauktus ar spageti, apkaisītus ar atlikušajiem pētersīļiem.
