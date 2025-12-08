Šoreiz mūsu ceļš ved uz Dienvidkurzemes novada Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecību "Lejas Danči" – lielāko bumbieru dārzu Kurzemē. Par to ar lepnumu stāsta saimnieks Rolands Kokins, kurš šopavasar saimniekošanu pārņēmis no saviem vecākiem.

No kolhoza dārza līdz ģimenes saimniecībai

Lejas Danču māju pirmsākumi meklējami jau XIX gadsimtā, kad saimniecībā nodarbojās ar lopkopību un graudkopību. Bumbieru un ābeļu dārzs 16 hektāru platībā stādīts kolhoza pastāvēšanas laikā un bija paredzēts tepat netālu esošā augļu pārstrādes ceha vajadzībām. 

“Mantoto zemi ar visu augļudārzu mani vecāki savā īpašumā atguva deviņdesmito gadu sākumā un drīz vien no Rīgas pārcēlās uz dzīvi šeit. Mamma, būdama ārste-rentgenoloģe, nopietni pievērsās augļkopībai – apmeklēja kursus un neklātienē mācījās tagadējā Bulduru dārzkopības vidusskolā,” stāsta Rolands.

Gadu gaitā vecās bumbieru šķirnes, kas vairāk bija paredzētas pārstrādei, nomainītas pret mūsdienīgām deserta šķirnēm, gan kokus pārpotējot, gan iznīkušo vietā stādot jaunus. Vērtīgas atziņas augļkopībā Rolands guvis, sadarbojoties ar Dobeles Dārzkopības institūtu, no kura arī ņemti dažādu šķirņu potzari.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē