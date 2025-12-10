Gards un skaists ēdiens, piemērots ne tikai ikdienas, bet arī svētku galdam.
Sastāvdaļas
- 600 g cūkas šķiņķa šķēles
- 300 g spinātu
- 1 sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- sāls, pipari, muskatrieksts
- eļļa cepšana
Pagatavošana
Cūkas šķiņķa šķēli izklapē, pārkaisa ar sāli, pipariem un maltu muskatriekstu. Eļļā apcep sagrieztu sīpolu, pievieno sasmalcinātu ķiploku un spinātus, nedaudz apcep un pasautē, līdz spināti saplok. Pieber sāli, piparus, nedaudz padzesē.
Masu liek uz gaļas šķēles, vienmērīgi izlīdzina, satin ruletē un sasprauž ar irbulīšiem vai sasien ar pārtikas auklu.
Sagatavoto ruleti liek cepešpannā un cep cepeškrāsnī 250 °C aptuveni 20 minūtes. Pēc tam temperatūru samazina līdz 200 °C un turpina cept vēl 30-40 minūtes, ik pa brīdim ruleti aplaistot ar pannā radušos šķidrumu.
