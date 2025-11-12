Kādu tvaika nosūcēju var uzstādīt virs gāzes plīts? Pa nosūcēju daudzstāvu mājas dzīvoklī regulāri ieplūst cigarešu smaka. Vai to kādā veidā var ierobežot? Jautā Agnese Rīgā. Konsultē sadzīves tehnikas veikala "Euronics Spice" klientu konsultants Guntis Ēvelis.

Lai no virtuves ēdiena gatavošanas laikā izvadītu radušos tvaikus un ēdiena smaržas, reizēm arī nejauši piededzināta ēdiena smaku, virs plīts nepieciešams uzstādīt tvaiku nosūcēju. Tomēr kurš katrs tvaiku nosūcējs nederēs, piedevām tas ne tikai rūpīgi jāizvēlas, bet arī pareizi jāierīko.

Cik jaudīgu vajadzēs

Pats svarīgākais tvaiku nosūcēju parametrs ir veiktspēja – gaisa plūsma jeb gaisa iesūkšanas jauda, ko mēra kubikmetrstundās (m3/h). Lietošanai virs gāzes plīts nosūcēja iesūkšanas jaudai jābūt vismaz 400 m3/h, savukārt virs elektriskās plīts ar 1–2 gatavošanas riņķiem var ierīkot nosūcēju jau ar 200 m3/h jaudu. Turpretī noslogotām lielām virtuvēm ar plašu gatavošanas virsmu piemērots jaudīgs – 700–800 m3/h – nosūcējs.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē