Tumšā un lietainā laikā redzamība uz ceļa ievērojami pasliktinās. Lai situāciju uzlabotu, automašīnas vējstiklu var noklāt ar speciālu ūdeni atgrūdošu līdzekli.

Palīdz ūdenim notecēt

Aizsarglīdzekļus, kas paredzēti automašīnu vējstiklu un spoguļu apstrādei, nopērkami būvmateriālu, autopreču un citos specializētos veikalos. Ūdeni atgrūdošā līdzekļa sastāvā esošais silikons palīdz novadīt ūdeni un sniegu vējstikla slotiņu darba zonā un ārpus tās, kā arī atvieglo virsmas mazgāšanu.

Līdzekli var iegādāties, sākot no 5 eiro. Ar vienu iepakojumu iespējams noklāt vairāku automašīnu vējstiklus.

