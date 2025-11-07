Rudens avenēm vēl daudz ogu, bet gribu glīti sakopt dārziņu pirms ziemas. Ja nogriezīšu, varbūt tas traumēs augu? Jautā Anna Balvos.

“Ja gribas sakārtot dārzu, rudens avenes tagad droši var griezt nost,” teic agronome Valentīna Pole no Dobeles. Pati viņa gan tā nerīkojas, jo siltos rudeņos pa ogu saujai var nolasīt vēl ilgi. Pērn viņa ar avenēm mielojusies pat janvārī. 

Savā dārzā avenājus agronome griezīs tikai agri pavasarī pirms pumpuru plaukšanas.

