Dzīvot energoefektīvi kļūst arvien vieglāk – liela daļa jauno elektroierīču tiek ražotas ar augstu energoefektivitātes klasi, un šos parametrus uz vietas veikalā var viegli salīdzināt pēc vienotā marķējuma. Arī daļai mazāk ekonomisku ierīču var mazināt patēriņu ar viedajiem risinājumiem. Palīgs zaļākai rītdienai ir mūsu katra rokās – ar viedtālruni var gūt precīzu informāciju, gaidāmo tēriņu prognozes.
Visu ietverošais energomarķējums
Elektrum energoefektivitātes centra projektu vadītāja Marta Zvejniece stāsta – iegādājoties jaunu elektroierīci, jāņem vērā ne tikai tās atbilstība vajadzībām un ģimenes paradumiem, bet arī informācija, kas norādīta energomarķējumā.
Uz ierīces vai iepakojuma, internetveikalā atrodamais energomarķējums parāda būtiskākos parametrus – ierīces energoefektivitātes klasi, elektrības vai ūdens patēriņu gada laikā vai pēc noteiktu stundu vai pilnu ciklu skaita, skaņas līmeni (dB), ietilpību, atbilstīgi funkcijai (saldēšana, žāvēšana, mazgāšana) izteikto efektivitātes klasi un citus parametrus.
Ja svarīgākais ir ierīces taupīgums, īpašu uzmanību pievērš energoefektivitātes klasei. Kopš 2021. gada gaismekļu, spuldžu, ledusskapju, saldētavu, veļas žāvētāju un veļasmašīnu ar/bez iebūvēta žāvētāja, trauku mazgājamo mašīnu, televizoru un elektronisko displeju energoefektivitāti vērtē skalā no A līdz G (bez + zīmes). Ierīces ar augstāku energoefektivitātes klasi darbojas efektīvāk un kvalitatīvāk. Ierīces, kam nav piešķirts energomarķējums, izvēlas atbilstīgi ģimenes locekļu skaitam, mājsaimniecības un gatavošanas paradumiem.
Ar padomiem dažādu sadzīves ierīču iegādei var iepazīties vietnē: www.elektrum.lv, sadaļā Energoefektivitāte > Kā izvēlēties elektroierīces?, un atzīmējot lietošanas telpu.
Izmaiņas ieviestas arī viedtālruņu un planšetdatoru pārdošanā – ierīcēm, kas laistas apgrozībā Eiropas Savienībā pēc 2025. gada 20. jūnija, jābūt energomarķējumam, ļaujot patērētājam vieglāk salīdzināt viedierīču rādītājus. Tajā jābūt norādītai energoefektivitātes skalai un klasei, pilnībā uzlādēta akumulatora darbības laikam (stundās), izturības klasei pret kritieniem, remonta iespējamības klasei, akumulatora cikliskajai izturībai (pēc cik uzlādes reizēm kapacitāte samazināsies zem 80%) un tālruņa korpusa IP aizsardzības klasei.
Vairāk informācijas par produktu var iegūt, ar viedtālruņa kameru noskenējot energomarķējumā iekļauto kvadrātkodu (QR kodu) un atverot Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistra jeb EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) datubāzi. Ja kvadrātkodu nevēlas skenēt, informācijai var piekļūt, atverot vietni: eprel.ec.europa.eu, atlasot ierīču kategoriju un ievadot meklētājā noskatītās ierīces modeļa numuru. Tāpat var pārbaudīt jau mājās esošo ierīču energoefektivitātes klasi, ja tā nav zināma.
Mazāk efektīvas ierīces
Izvēloties ierīci, svarīgi saprast, vai visas tajā ietvertās funkcijas ikdienā ir vajadzīgas un tiks izmantotas. Lielāks papildfunkciju skaits, piemēram, veļasmašīnai, var šķist vilinoši iegādes brīdī, taču neizmantotas viedās funkcijas ierīci var padarīt mazāk efektīvu. Ja skaidri zināms, ka papildfunkcijas nelietos, priekšroka dodama vienkāršākai ierīcei ar mazāku elektroenerģijas patēriņu.