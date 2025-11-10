Overcast 6.1 °C
P. 10.11
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
DĀRZS DABA
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#elektrība #energoefektivitāte #savaenerģija #sif_maf2025

Sava enerģija. Energoefektīvi mājokļa risinājumi

Jānis Siliņš / Praktiskais Latvietis
2025. gada 10. novembris, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 10. novembris, 00:01
Viedie risinājumi ir atsevišķas ierīces vai to kopas, kas ļauj ēkas īpašniekam ērtāk un vienkāršāk pārvaldīt noteiktas ierīces, ēkā notiekošos procesus un enerģijas patēriņu.
Viedie risinājumi ir atsevišķas ierīces vai to kopas, kas ļauj ēkas īpašniekam ērtāk un vienkāršāk pārvaldīt noteiktas ierīces, ēkā notiekošos procesus un enerģijas patēriņu.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Dzīvot energoefektīvi kļūst arvien vieglāk – liela daļa jauno elektroierīču tiek ražotas ar augstu energoefektivitātes klasi, un šos parametrus uz vietas veikalā var viegli salīdzināt pēc vienotā marķējuma. Arī daļai mazāk ekonomisku ierīču var mazināt patēriņu ar viedajiem risinājumiem. Palīgs zaļākai rītdienai ir mūsu katra rokās – ar viedtālruni var gūt precīzu informāciju, gaidāmo tēriņu prognozes.

Reklāma

Visu ietverošais energomarķējums

Elektrum energoefektivitātes centra projektu vadītāja Marta Zvejniece stāsta – iegādājoties jaunu elektroierīci, jāņem vērā ne tikai tās atbilstība vajadzībām un ģimenes paradumiem, bet arī informācija, kas norādīta energomarķējumā. 

Uz ierīces vai iepakojuma, internetveikalā atrodamais energomarķējums parāda būtiskākos parametrus – ierīces energoefektivitātes klasi, elektrības vai ūdens patēriņu gada laikā vai pēc noteiktu stundu vai pilnu ciklu skaita, skaņas līmeni (dB), ietilpību, atbilstīgi funkcijai (saldēšana, žāvēšana, mazgāšana) izteikto efektivitātes klasi un citus parametrus.

Ja svarīgākais ir ierīces taupīgums, īpašu uzmanību pievērš energoefektivitātes klasei. Kopš 2021. gada gaismekļu, spuldžu, ledusskapju, saldētavu, veļas žāvētāju un veļasmašīnu ar/bez iebūvēta žāvētāja, trauku mazgājamo mašīnu, televizoru un elektronisko displeju energoefektivitāti vērtē skalā no A līdz G (bez + zīmes). Ierīces ar augstāku energoefektivitātes klasi darbojas efektīvāk un kvalitatīvāk. Ierīces, kam nav piešķirts energomarķējums, izvēlas atbilstīgi ģimenes locekļu skaitam, mājsaimniecības un gatavošanas paradumiem.

Ar padomiem dažādu sadzīves ierīču iegādei var iepazīties vietnē: www.elektrum.lv, sadaļā Energoefektivitāte > Kā izvēlēties elektroierīces?, un atzīmējot lietošanas telpu.

Izmaiņas ieviestas arī viedtālruņu un planšetdatoru pārdošanā – ierīcēm, kas laistas apgrozībā Eiropas Savienībā pēc 2025. gada 20. jūnija, jābūt energomarķējumam, ļaujot patērētājam vieglāk salīdzināt viedierīču rādītājus. Tajā jābūt norādītai energoefektivitātes skalai un klasei, pilnībā uzlādēta akumulatora darbības laikam (stundās), izturības klasei pret kritieniem, remonta iespējamības klasei, akumulatora cikliskajai izturībai (pēc cik uzlādes reizēm kapacitāte samazināsies zem 80%) un tālruņa korpusa IP aizsardzības klasei.

Vairāk informācijas par produktu var iegūt, ar viedtālruņa kameru noskenējot energomarķējumā iekļauto kvadrātkodu (QR kodu) un atverot Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistra jeb EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) datubāzi. Ja kvadrātkodu nevēlas skenēt, informācijai var piekļūt, atverot vietni: eprel.ec.europa.eu, atlasot ierīču kategoriju un ievadot meklētājā noskatītās ierīces modeļa numuru. Tāpat var pārbaudīt jau mājās esošo ierīču energoefektivitātes klasi, ja tā nav zināma.

Mazāk efektīvas ierīces

Izvēloties ierīci, svarīgi saprast, vai visas tajā ietvertās funkcijas ikdienā ir vajadzīgas un tiks izmantotas. Lielāks papildfunkciju skaits, piemēram, veļasmašīnai, var šķist vilinoši iegādes brīdī, taču neizmantotas viedās funkcijas ierīci var padarīt mazāk efektīvu. Ja skaidri zināms, ka papildfunkcijas nelietos, priekšroka dodama vienkāršākai ierīcei ar mazāku elektroenerģijas patēriņu.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Arī dažādi dizaina vai estētikas elementi var palielināt enerģijas patēriņu. Piemēram, ledusskapji ar stiklotu vērtni, kas ļauj ielūkoties ledusskapī bez durvju atvēršanas, patērē vairāk enerģijas nekā tradicionālo vērtņu ierīces. Stiklam ir augstāks siltumvadītspējas koeficients, līdz ar to ierīce patērē vairāk enerģijas iestatītās temperatūras uzturēšanai.

Dažādi elementi, piemēram, stiklotas ledusskapja durvis, var samazināt ierīces energoefektivitāti.
Dažādi elementi, piemēram, stiklotas ledusskapja durvis, var samazināt ierīces energoefektivitāti.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Padari māju gudru

Viedie risinājumi ir atsevišķas ierīces vai to kopas, kas ļauj ēkas īpašniekam ērtāk un vienkāršāk pārvaldīt noteiktas ierīces, ēkā notiekošos procesus un enerģijas patēriņu. Parasti šādas ierīces tiek iegādātas atsevišķi, un tās darbojas ar pults, Bluetooth vai Wi-Fi starpniecību, kā arī iespējamas balss vadības funkcijas.

Papildu informāciju var iegūt, noskenējot kvadrātkodu energomarķējumā.
Papildu informāciju var iegūt, noskenējot kvadrātkodu energomarķējumā.
Foto: Jānis Siliņš / Latvijas Mediji

Kopumā šie risinājumi palīdz optimizēt elektroenerģijas izmantošanu telpā. Piemēram, telpā, kurā nav cilvēku, apgaismojums automātiski izslēdzas, un aprīkojums tiek pārslēgts miega režīmā (Sleep mode). Apgaismojumu iespējams pielāgot arī tā, lai tas nespīdētu ar pilnu jaudu dienas gaišajā laikā. Šādu optimizāciju var veikt ne tikai apgaismojumam, bet arī apkures sistēmām.

Viedās ierīces ļauj attālināti pārraudzīt sensoru datus un vadīt konkrētas ierīces, piemēram, spuldzes, apkures ierīces, žalūziju un logu sensorus, drošības sistēmas (kameras, viedās durvju slēdzenes, detektorus) viedās rozetes un citas elektroierīces. Viedās ierīces visbiežāk darbojas kā atsevišķas un savstarpēji nesaistītas sistēmas, tādējādi katra no tām pilda konkrēti tai paredzēto funkciju. Turklāt atšķirīgu ražotāju ierīcēm bieži nepieciešama sava mobilā lietotne, kas ļauj ierīci pārvaldīt attālināti.

Izmantojot lietotni, iespējams vienuviet redzēt pašreizējos apstākļus mājās un veidot pielāgojumus ikdienas režīmam, piemēram, iestatīt, ka laikā no pulksten 9 līdz 17 temperatūra telpās samazinās līdz 17 grādiem pēc Celsija.

Iegādājoties viedās ierīces, ieteicams izvērtēt konkrētās ierīces vadības iespējas un paredzēto izmantošanas mērķi. Ierīces vadību var nodrošināt ar pulti vai Bluetooth – darbībai noteiktā signāla zonā, ar bāzes staciju, kas uztur sistēmas darbību viena protokola (datu apmaiņas tīkla) ietvaros (piemēram, ZigBee, Z-Wave tīklā) vai Wi-Fi bezvadu interneta pārklājuma uztveres zonā. Optimāli ir izvēlēties Wi-Fi savienojumu, jo tas ļauj ierīcēm darboties rūtera darbības zonā un savstarpēji savienot dažādu ražotāju ierīces.

Iepriekšējais energomarķējums (pa kreisi) un jaunais energomarķējums (pa labi).
Iepriekšējais energomarķējums (pa kreisi) un jaunais energomarķējums (pa labi).
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Viedās mājas sistēmas

Turpretī ēkas vadības jeb viedās mājas sistēmas ir vienota un automatizēta tehnoloģija, kas pilda tādu pašu funkciju kā atsevišķi iegādājami viedie palīgi. Ar vienas lietotnes vai programmatūras starpniecību iespējams pārraudzīt ēku, jo visas ierīces un funkcijas ir savstarpēji saistītas. Šādu sistēmu vislabāk ierīkot ēkas būvniecības procesā, taču to iespējams ieviest arī jau ekspluatācijā esošā ēkā.

Ēkas vadības sistēmas samazina elektroinstalāciju un vadības slēdžu skaitu ēkā, padarot to ērtāk pārvaldāmu. Šīs sistēmas ir sarežģītas un tehniski specifiskas, un tās ierīko zinoši un sertificēti speciālisti.

Visbiežāk ēkas vadības sistēmā tiek automatizēti vairāki desmiti dažādu funkciju, kas savstarpēji mijiedarbojas. Piemēram, kad tiek atvērts logs, viedā sistēma automātiski samazina apkures temperatūru, bet, logu aizverot, telpas atkal uzsilst līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai. Šīs funkcijas darbojas nepārtraukti visu gadu. Kad sistēma ir pielāgota iemītnieku vajadzībām, tā darbojas automātiski un palīdz būtiski samazināt mājokļa enerģijas patēriņu.

Svarīgi

Ja jau ir iegādātas viedās mājas ierīces, kas darbojas viena protokola ietvaros, un ir plānots tās papildināt, jāizvēlas tādas, kas ir saderīgas ar šo pašu protokolu.

Noderīgi

Lai noskaidrotu ierīces patērēto resursu aptuvenās izmaksas 10 gados, izmanto Patērētāju tiesību aizsardzības centra salīdzināšanas rīku tīmekļvietnē: percgudri.ptac.gov.lv. Ievadot energomarķējuma datus, vienlaikus iespējams salīdzināt vairākas ierīces un saprast, kura būs maciņam draudzīgākā.

Sava enerģija
Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

Reklāma
Tēma
Sava enerģija
Tēmturi
#elektrība #energoefektivitāte #savaenerģija #sif_maf2025
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
DĀRZS DABA
Reklāma