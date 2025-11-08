Kāpēc Eiropas ciedrupriedēm no koka vidus daudz birst skujas? Vai tā ir slimība? Jautā Andris Vidzemē.
LU Botāniskā dārza Kokaugu dendroloģeĀrija Galeniece skaidro, ka Eiropas ciedrupriedei (Pinus cembra) skujas var atmirt, ja augsne ir par sausu. Daļa skuju parasti birst vainaga iekšienē, jo tur ir tumšs.
Visu sugu ciedrupriedēm nokalst pumpuri un skujas, ja tās slimo ar priežu dzinumu vēzi.
Inficētam kokam sākumā atmirst atsevišķi dzinumu gali, vēlāk pakāpeniski iet bojā arī apakšējie zari. Apmēram 40–50 gadu vecumā koks jau iznīkst.
Bieži atkušņi ziemā ir sevišķi labvēlīgi šīs sēnīšu slimības attīstībai.
Priežu dzinumu vēzi nevar izārstēt, to var tikai ierobežot, izgriežot un sadedzinot bojātos zarus.
Dārza šķēres vai zāģi pēc katra slimā zara nogriešanas vēlams dezinficēt kālija permanganāta šķīdumā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem