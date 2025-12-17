Meita sacīja, ka pensiju var pieprasīt arī internetā. Tādā gadījumā kur un kā varēšu saņemt pensionāra apliecību? Vai tā jāpieprasa pašvaldībā, kad sākšu saņemt vecuma pensiju, vai arī to automātiski sūtīs pa pastu uz deklarēto dzīvesvietu?Jautā Lilija Vidzemē.

Ja darba stāžs līdz 1995. gada 31. decembrim ir reģistrēts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) un cilvēks ir pārliecināts par savu izvēli attiecībā uz pensiju otro līmeni, pensiju var pieprasīt elektroniski portālā: Latvija.gov.lv vai nosūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz attiecīgās VSAA nodaļas vai aģentūras e-pasta adresi, skaidro VSAA pārstāve Diāna Djačkova.

Pensionāra apliecību var pieprasīt vienlaikus ar pensijas pieprasīšanu, iesniedzot vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), vai jebkurā laikā pēc pensijas piešķiršanas. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē