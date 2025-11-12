Salātiem lieliski piestāvēs kazas siers. Var mazliet piepilināt ķirbju eļļu
Sastāvdaļas
- 2 ceptas bietes
- fetas siers
- ķiploks
- olīveļļa
- ķirbja sēkliņas
- valrieksti
- sauja spinātu (rukolas vai kādu citu salātu)
Pagatavošana
Bietes izcep folijā (garša būs izteiksmīgāka), atdzesē un sagriež plānās šķēlītēs. Fetu sagriež kubiņos. Ķiploku izspiež ķiploku spiedē.
Uz šķīvja izliek salātus, biešu ripiņas, fetas sieru, uzslaka olīveļļu, kas sajaukta ar saspiesto ķiploku. Uzkaisa ķirbja sēkliņas un rupji sasmalcinātus valriekstus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem