Skābēto kāpostu sāļi skābā garša ir iecienīta un labi iepazīta latviešu virtuvē. No skābētiem kāpostiem var uzvārīt klasisko kāpostu zupu, tos arī pievienot salātiem un uzkodām.
Sastāvdaļas
- 250 g skābētu kāpostu
- 1 vārīta biete
- 1 burkāns
- 1 sīpols
- augu eļļa
- sāls
- zaļumi
Pagatavošana
Sīki sagriež sīpolu un zaļumus. Burkānu sarīvē uz rupjās rīves, uzber nedaudz sāls un ar rokām saspaida. Uz rupjas rīves sarīvē bieti. Bļodā liek kāpostus, burkānu, bieti, sīpolu, zaļumus un sāli pēc garšas. Pārlej ar eļļu.
Rīvēšanai noderēs korejiešu burkāniem paredzēta rīve – ar to varēs iegūt perfektas burkānu sloksnītes.
Zināšanai!
Skābēti jeb fermentēti kāposti ir veselīgs un ļoti vēlams produkts zarnu traktam, jo to sastāvā esošās labās baktērijas jeb probiotikas palīdz atjaunot baktēriju līdzsvaru zarnu traktā. Savukārt šķiedrvielas ir svarīgas, jo labvēlīgi ietekmē vielmaiņu, regulē holesterīna un glikozes līmeni asinīs, rada sāta sajūtu, kā arī veicina gremošanu un regulāru vēdera izeju.
Padomi
- Ja kāposti ir ļoti skābi, pirms gatavošanas tos viegli noskalo.
- Skābēti kāposti var uzpūst vēderu. Ja ikdienā nav ierasts tos ēst, vēlams sākt ar nelielu porciju – vienu ēdamkaroti.
