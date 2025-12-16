Eiropas virtuvē medu pievieno mērcēm, gaļas ēdieniem (īpaši marinādei). Marinādes pagatavošanai lieliski sader medus ar sojas mērci, apelsīnu sulu, aveņu etiķi.
Sastāvdaļas
- 10 vistas stilbiņu
- 1 citrons
- 4 ēdamkarotes medus
- 4 ēdamkarotes sinepju (vislabāk graudaino)
- 4 ķiploka daiviņas
- 1 cm ingvera saknes gabaliņa
- 1 čili pipars • 50 g Vusteršīras mērces
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- sāls, svaigi malti melnie pipari
- raudene, timiāns, salvija
- daži pētersīļa zariņ
Pagatavošana
Pagatavo marinādi – medum pievieno sinepes, piespiež citrona sulu, ķiploku spiedē saspiestu ķiploku, sarīvētu ingveru.
Čili izņem sēklotni, to smalki sakapā. Marinādei pievieno Vusteršīras mērci (ja tās nav, ielej malku viskija) un 2 ēdamkarotes olīveļļas. Sāls, pipari! Iemaisa arī garšvielas: kaltētu raudeni, timiānu, salviju, taču var iztikt arī bez tām. Marinādi pārlej vistu stilbiņiem un atstāj kādu stundu, lai marinējas.
Stilbiņus vienā kārtā liek karstumizturīgā cepamtraukā un pārlej ar to pašu marinādi. Liek cepeškrāsnī un sautē 200 °C 20 minūtes. Tad stilbiņus apgriež un sautē vēl 20 minūtes. Pasniedzot pārkaisa svaiga pētersīļa lapiņas.
