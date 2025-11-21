Sākoties rudens sezonai, klāt arī skābēto kāpostu laiks. Iedvesmai - gards pīrāgs ar bagātīgu pildījumu.
Sastāvdaļas
Mīklai
- 250 g miltu
- 80 g auksta sviesta
- pustējkarote cepamā pulvera
- šķipsniņa sāls
- šķipsniņa ķimeņu
- 2 ēdamkarotes skābā krējuma
Pildījumam
- 200 g skābētu kāpostu
- 1 liels sīpols
- 1 ķiploka daiviņa
- 10 žāvētu melno plūmju
- 2 ēdamkarotes ātri vārāmo rīsu pārslu
- 2 ēdamkarotes tomātu mērces
- eļļa
Pagatavošana
Miltus sajauc ar cepamo pulveri, sāli un ķimenēm, pierīvē sviestu, pieliek krējumu un samīca mīklu. Saveļ bumbā un ietin pārtikas plēvē. Uz stundu ieliek ledusskapī.
Tikmēr sagatavo pildījumu. Smalki sagriež skābētos kāpostus, sakapā sīpolus un ķiplokspiedē izspiež ķiploka daiviņu. Plūmes (pirms tam var izmērcēt), sagriež 4-6 daļās.
Uz pannas eļļā sacep sīpolus, ķiplokus un kāpostus, pievieno plūmes un samaisa. Masai pievieno tomātu mērci un rīsu pārslas.
Mīklu liek ar eļļu iesmērētā apaļā cepamajā veidnē, veidojot maliņu. Uz mīklas izliek pildījumu un izlīdzina. Liek cepeškrāsnī un cep 200 °C aptuveni 30 minūtes.
Šis pildījums lieliski garšos, ja tiks cepta strūdele ar pildījumu.
