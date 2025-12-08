Pielīmējot atsevišķus grīdas segumus pie pamatnes, iespējams paildzināt seguma kalpošanas laiku.

Kuru līmi pirkt

Grīdas segumu līmi izmanto gan mīksto (paklāja, paklājflīžu, linoleja), gan cieto (PVC plākšņu, parketa) segumu stiprināšanai telpās ar betona, grīdas ģipškartona, koka un koksnes materiāla, piemēram, preskartona, grīdām. Līme notur segumu vietā kopšanas laikā, pa to pārvietojoties, virzot mēbeles un citus priekšmetus. Mājas apstākļos paklāju un linoleju parasti nepielīmē. Visbiežak līmi izmanto sabiedriskajās telpās ar lielu noslodzi.

Lai iegādātos īsto līmi, vispirms jāizvēlas grīdas segums un jāatsedz pamatne, uz kuras tiks līmēts izraudzītais segums. Speciāla līme vajadzīga, stiprinot segumu virs apsildāmās grīdas. Būtiski, lai līme būtu ar zemu emisijas klasi (Somijas standarts M1), kuras sastāvs vismazāk kaitē veselībai un elpceļiem. Dažādu pamatņu paklāju (auduma, putu, džutas), linoleja pielīmēšanai pie koka vai minerālām virsmām izmanto universālo vai konkrētam segumam paredzētu grīdas līmi.

