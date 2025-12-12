Daudzās ģimenēs sautēti kāposti ir neiztrūkstoša Ziemassvētku maltītes sastāvdaļa. Reizēm nevajag nemaz tik daudz pūļu, lai kāpostu ēdieniem piešķirtu jaunas garšas nianses.
Sastāvdaļas
- 1 vidēja lieluma sarkanā kāpostgalva
- 200 g cūkas cauraudzīša
- 150 g saldētu brūkleņu
- 150 g sviesta
- 120 g brūnā cukura
- 120 ml sausā sarkanvīna
- 1-2 svaiga timiāna zariņi
- pipari, sāls
Pagatavošana
Katlā izkausē sviestu, pieber cukuru un maisa, līdz izveidojas viendabīga masa. Pievieno sīki sagrieztu cūkas cauraudzīti un apcep.
Tad pieliek smalki sagrieztu kāpostu un sautē uz nelielas liesmas aptuveni 40 minūtes. Pielej sarkanvīnu un turpina sautēt 15-20 minūtes. Tad pievieno 1-2 timiāna zariņu lapiņas un 150 g saldētu brūkleņu. Pasautē. Nobeigumā pieber sāli un piparus pēc garšas.
Sautētajiem kāpostiem ir saldskāba garša ar vieglu sarkanvīna noti. Labi sader ar medījuma gaļu, pīles krūtiņu vai cūkas cepeti.
