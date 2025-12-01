Selerijas sakne ir ar īpatnēju un nedaudz pikantu garšu. Tajā ir C un K vitamīns, B grupas vitamīni (B1, B2, B6, folāti), arī minerālvielas: kālijs, magnijs un kalcijs. Selerija ir bagāta ar šķiedrvielām un antioksidantiem, kas veicina gremošanu un atbalsta sirds-asinsvadu veselību.
Sastāvdaļas
- 400 g vistas filejas
- 250 g selerijas saknes
- 1–2 skābēti gurķi
- 3–4 ēdamkarotes majonēzes
- sāls, pipari
- pētersīļa lapiņas
Pagatavošana
Vistas fileju izvāra mīkstu, atdzesē un sagriež šķēlītēs. Seleriju sarīvē uz rupjas rīves garās strēmelēs.
Skābētos gurķus sagriež šķēlītēs un pievieno pārējām sastāvdaļām. Pieliek majonēzi, garšvielas un samaisa. Salāti ir gatavi. Dekorē ar pētersīļa lapiņām.
Vistas filejas vietā var izmantot šķiņķīšus. Tie ir sulīgāki, ar tiem salāti būs sātīgāki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem