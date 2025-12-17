Tuvojoties gada nogalei, gaidāms plašs notikumu klāsts, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Jau 25. reizi Doma laukumā norisinās Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš. Tajā piedalās vairāk nekā 80 mājražotāju un amatnieku, kas piedāvā iegādāties Latvijā radītus darinājumus, ēdienus un dzērienus. Nedēļas nogalēs un svētku dienās tirdziņā var sastapt Ziemassvētku vecīti ar rūķiem, vizināties karuselī, doties izjādēs ar ponijiem, apskatīt aitiņas, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās. Apmeklētājiem tiek piedāvāts baudīt plašu kultūras programmu. Sīkāka informācija vietnē: vzt.lv. Šogad tirdziņš arī guvis atzinību ārpus Latvijas robežām – tas ierindots trešajā vietā starptautiskajā Ziemassvētku tirdziņu reitingā European Best Christmas Markets 2025–2026, kas ir viens no Eiropas nozīmīgākajiem ziemas tūrisma reitingiem. Šis panākums izcēlis Rīgu Eiropas svētku kartē līdzās tādām klasiskām ziemas metropolēm kā Cīrihe un Krajova, kā arī ļāvis apsteigt Vīni, Parīzi, Madridi un Edinburgu. Tirdziņš darbosies līdz pat 4. janvārim.
No 16. līdz 22. decembrim Ērgļu saieta nama Tradīciju zālē (2. stāvā) Ziemassvētku tirdziņš darbdienās 10–15.
18. decembrī 19 Tomes tautas nama parkā Bluķa vakars Vilksim svētkus kalniņā. Ikviens aicināts izgatavot masku un kopā ar Tomes Graudiem dziedāt, vilkt un sadedzināt bluķi, priecāties, iet rotaļās un baudīt mielastu.
19.–20. decembrī 10–18 Vērmanes dārzā Rīgā Latvijas amatnieku, dizaineru un mājražotāju Ziemassvētku gadatirgus .
20.–21. decembrī 10–16 Kalnciema kvartālā Rīgā īpašais Ziemassvētku tirgus un laikmetīgās keramikas pop-up tirdziņš galerijā, kas vienkopus pulcēs ap 20 talantīgu keramiķu no visas Latvijas.
20. decembrī 16:00 Tukuma kultūras namā amatiermākslas kolektīvu Ziemassvētku koncerts. Ieeja bez maksas.
21. decembrī 10–14 Jaunpilī Ziemassvētku tirdziņš. Amatnieku darinājumi, mājražotāju gardumi, sirsnīgas dāvaniņas un pārsteigumi gan lieliem, gan maziem – viss, kas vajadzīgs īstai svētku izjūtai.
21. decembrī 14:00 Talsu kultūras centrā pūtēju orķestra Talsi koncerts Priecīgi Ziemassvētki!. Diriģents Raitis Rērihs. Sirsnīgā adventes koncertā skanēs pasaulē un Latvijā iemīļoti skaņdarbi. Ieeja bez maksas.
21. decembrī 16:30 Saulkrastu kultūras namā Zvejniekciems koklētāju ansambļa Saule Ziemassvētku koncerts Saulgriežus gaidot.
21. decembrī 16–20 Ogrē, Brīvības ielas gājēju posmā un Ogres novada kultūras centra laukumā, notiks Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš.
Līdz 29. decembrim darbdienās 9–12 Ķeipenes tautas nama mākslas telpā atvērta Ziemassvētku dāvanu tirgotava. Var iegādāties rokdarbnieku un amatnieku darinātus darbus.
Līdz 31. decembrim Inčukalna bibliotēkas logos apskatāma mākslinieka Zigurda Bormaņa vitrāžu izstāde Stikla salūts.
Līdz 6. janvārim Jaunpiebalgas kultūras centra izstāžu zālē Velves aplūkojama izstāde Sapņu mežiņā: Ilzes Kārkliņas akvareļi, grāmatas Gaujas rūķi. Brīnumi nekad nebeidzas ilustrācijas un putniņu gleznojumi un Mārītes Kārkliņas – Mārītes lellītes rūķu kamzolīšos.
