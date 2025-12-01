Kā īsti ir – vai mārtiņrozes rudenī ir jāizrok vai nav? Esmu visādus viedokļus dzirdējis, arī ieteikumu atstāt dārzā, tikai kārtīgi piesegt. Ja tā var darīt, tad ko labāk izmantot piesegšanai? Jautā Jana K.

Parasti mārtiņrozes uz lauka zied līdz pat novembrim, jo pacieš īslaicīgu temperatūras pazemināšanos līdz -4 °C. Ārā labi ziemojošām (parasti agri ziedošām, gaismas un temperatūras ziņā pieticīgām) šķirnēm, piemēram, ‘Svētvakars’, ‘Pasaciņa’, ‘Ausma’, ‘Alba’, ‘Umka’ dzinumus pēc noziedēšanas nogriež 10 – 15 cm augstumā, augus atstāj ziemot turpat, kur tie auguši. 

Cerus apber ar sausu kūdru vai zāģskaidām un, salam sākoties, papildus piesedz ar skujkoku zariem, ruberoīdu vai kādu citu materiālu, kas nelaiž cauri ūdeni. Aprīlī ziemas piesegumu pakāpeniski noņem. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē