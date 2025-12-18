To, ka kafijai pievieno kanēli, lai būtu aromātiskāka, vairs nav nekas jauns. Dzirdēts, ka kafijai var pievienot arī piparus. Pieļauju, ka tie nav mums jau labi zināmie melnie pipari. Kādas garšvielas kafijai vēl var pievienot? Jautā Zita V.

Kafija ir pateicīgs dzēriens dažādiem garšvielu akcentiem, taču katram šā dzēriena baudītājam ir sava unikālā gaume, tāpēc īsto garšu un garšvielu kombināciju iespējams atrast, tikai eksperimentējot – ar dažādām garšvielām, kombinēt tās, lai atrastu sev ideālo garšas un smaržas buķeti.

Šķipsniņa asumiņa

Kafijai var pievienot melnos Indijas piparus, tomēr aromātiskāki būs Teličeri melnie pipari, kas arī nāk no Indijas, bet ir vairāk nogatavojušies un savā garšā pilnīgāki. Uztura speciāliste, fizioloģe un uzņēmuma Manas Garšas radītāja Baiba Grīnberga skaidro, ka piparus vienus pašus kafijai parasti nepievieno – daudz harmoniskāku garšu sniedz maltas kurkumas un maltu piparu maisījums attiecībā 1:1. Neliela šķipsniņa šāda maisījuma kafijas tasē piešķir dzērienam sildošu, eksotisku garšu. Piparos esošais piperīns pastiprina kurkumas efektivitāti un pats par sevi ir ar pretiekaisuma, antibakteriālu iedarbību. Savukārt kurkumas aktīvā viela kurkumīns ir spēcīgs antioksidants.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē