Šī garduma pagatavošanai nepieciešama ļoti labas kvalitātes šokolāde un liela deva meistarības.
Sastāvdaļas
- 250 g rūgtās šokolādes
- 5 lielas olas
- 150 g smalkā cukura
- 125 g mīksta sviesta
- 50 g maltu mandeļu
- 60 ml apelsīnu liķiera
Uzputenim:
- 150 ml trekna saldā krējuma
- 250 g rūgtās šokolādes
- 4 lielas olas
Glazūrai:
- 250 g rūgtās šokolādes
- 60 g sviesta
- 2 ēdamkarotes pūdercukura
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 oC. Veidnē (20 x 20 cm) ar noņemamām malām ieklāj cepampapīru.Uz lēnas uguns karsta ūdens peldē izkausē šokolādi, nedaudz atdzesē.Olu dzeltenumus un cukuru strauji sakuļ biezās, krēmīgās putās, līdz apjoms trīskāršojies. Mazām porcijām iemaisa sviestu. Tad pakāpeniski pievieno šokolādi. Iemaisa maltās mandeles.
Citā traukā saputo olu baltumus. Ceturtdaļu iecilā šokolādes krēmā, tad pievieno atlikušos baltumus.Mīklu iepilda veidnē. Cep 45–50 minūtes, līdz mīkla pacēlusies un virsiņa kļuvusi stingra. Atdzesē veidnē 10 minūtes, tad noņem veidnes malas un atdzesē. Sagriež divās plāksnēs. Virsējo kārtu ar griezuma vietu uz augšu ieliek atpakaļ veidnē un apslaka ar pusi liķiera.
Gatavo uzputeni: saldo krējumu sakuļ vieglās putās un noliek malā. Šokolādi izkausē karsta ūdens peldē, nedaudz atdzesē. Sakuļ olu dzeltenumus un iecilā šokolādē. Olu baltumus sakuļ mīkstās putās un iecilā šokolādes maisījumā. Veidnē ielikto biskvīta kārtu pārziež ar uzputeni, otru kārtu uzliek virsū un apslaka ar atlikušo liķieri.
Uz nakti novieto ledusskapī. Tad kūku izņem no veidnes un uzliek uz šķīvja.
Glazūrai šokolādi, sviestu un pūdercukuru liek karsta ūdens peldē un uz lēnas uguns izkausē. Pārziež kūkai un ļauj, lai nedaudz nopil gar malām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem