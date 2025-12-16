Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.

Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.

Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.

Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.

Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.

Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.

16. decembris – Iņ Zemes Kaza (Zeme) vislabāk risina saimnieciskas lietas, māk gan cept, gan vārīt. Tomēr nevajadzētu pārēsties viņas gardumus.

17. decembris – Jan Metāla Pērtiķis (Metāls) zvana karmas zvanus. Ko sēsi, to pļausi – tas kā likteņa lēmējs iemēra katram šajā gadā visu pēc nopelniem. 

18. decembris – Iņ Metāla Gailis (Metāls) kādam ieknābj sā-pīgi, kā zaudējot kaut ko dārgu. Taču kādam atļauj trāpīgi izvēlēties vislabāko. Mīli sevi un savas vēlmes!

19. decembris – Jan Ūdens Suņa (Zeme) iespaidā var uznākt vēlme pēc lielās ģenerālās tīrīšanas. Nemaz nav slikti, jo tad svētkus varēs gaidīt ar labi padarīta darba izjūtu.

20. decembris – Iņ Ūdens Cūkai (Ūdens) prātā relaksējošas SPA procedūras, mierīga atpūta un nekāds tur darbs. Viņai gads jau beidzies.

21. decembris – Jan Koka Žurkai (Ūdens) funktieris strādā nemitīgi. Lai arī izskatās, ka tā mierīgi atpūšas, domas lido neizmērojamos augstumos. Spēj tik pierakstīt idejas un informāciju, kas virmo apkārt. 

22. decembris – Iņ Koka Vērsim (Zeme) vislabāk padodas jauni risinājumi, tādi, kas nekad nav dzīvē izmantoti. Viņa izpratnē aiziet tur, nezin kur ir visinteresantāk. Mēģini šodien darīt citādi.

