Jau tradicionāli decembrī Ropažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā iemirdzējies Gaismas dārzs – baznīcas telpas ietērptas krāšņās dekorācijās, pārvēršot baznīcu par mierpilnu un brīnumainu svētku oāzi.
Pirmo reizi tas tapa 2020. gadā kā baznīcas atjaunošanas līdzekļu piesaistes projekts un guva milzīgu cilvēku atsaucību. Ziedoto līdzekļu pietika, lai līdzfinansētu kāpņu atjaunošanu baznīcas tornī.
Nu tā kļuvusi par tradīciju, ko gaida ne vien draudze un apkaime, bet daudzi visā Latvijā.
Gaismas dārza galvenā ideja ir dāvāt prieku un cerību ikvienam, kas spers soli baznīcas svētajā telpā. Tas ir aicinājums kopīgi izdzīvot adventes laiku, kas piepildīts ar gaismu, mieru un mīlestību, atgādinot par ticības spēku un kopības nozīmi.
Gaismas dārzā apmeklētāji tiek gaidīti līdz pat Zvaigznes dienai 6. janvārim katru dienu: darbdienās no 16 līdz 20, sestdienās no 11 līdz 20, bet svētdienās – pēc dievkalpojuma 12:00 – to var apmeklēt no 14 līdz 20. Sīkāka informācija: ropazugaismasdarzs.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem