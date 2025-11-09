Ja nozaudēta viena no mašīnas numurzīmēm, vai ir iespējams iegūt jaunu ar tādu pašu reģistrācijas numuru? Jautā Antra Ogrē.
Valsts AS Ceļu satiksmes drošī-bas direkcija pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters skaidro – ja nozaudēta transportlīdzekļa numurzīme, ir iespējams tās vietā iegūt jaunu ar tādu pašu simbolu un ciparu kombināciju.
Taču, ja attiecīgā numurzīme tiks nozaudēta otrreiz, tad gan vairs to nevarēs atjaunot un būs jāizņem jaunas numurzīmes ar citu simbolu un ciparu kombināciju.
Aptauja
Cik bieži tu ieej sociālajos tīklos un cik aktīvi tajos iesaisties?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem