Vari pievienot zemesriekstu sviestu, proteīna pulveri vai šokolādes skaidiņas enerģijai pēc sportošanas. Pievieno rīvētu ingveru – atsvaidzinošai, pikantai garšai; ķirbju sēklas – kraukšķīgumam; kaltētus ābolus – saldskābai garšai.
Sastāvdaļas
- 1 glāze kaltētu bumbieru (vai žāvētu, nedaudz samitrinātu)
- 1 glāze izmērcētu dateļu
- ½ glāzes riekstu (piemēram, mandeles vai pekanrieksti)
- ½ tējkarotes kanēļa
- čia sēklas, auzu pārslas, kokosrieksts, kakao (pēc izvēles)
Pagatavošana
1. Veido batoniņu masu. Ja dateles ir ļoti sausas, tās var stundu izmērcēt ūdenī. Visas izvēlētās sastāvdaļas sablendē virtuves kombainā līdz viendabīgai, lipīgai masai. Masu ieklāj veidnē, kas izklāta ar cepampapīru, labi piespied.
2. Stindzina batoniņu masu. Liec formu ledusskapī uz 1–2 stundām.
3. Formē un iesaiņo batoniņus. Sagriez masu taisnstūrveida gabaliņos, katru gabaliņu aptin ar cepamo papīru, saliec kārbā un uzglabā ledusskapī līdz nedēļai. Var likt saldētavā, lai uzglabātu ilgāk.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem