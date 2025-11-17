Pateicībā par vēlo un daudzkrāsaino ziedēšanu ziemasteres mīļi saucam par miķelītēm, miķelīšiem, miķeļiem… Garais rudens šogad ļāvis uzplaukt un bez steigas savu skaistumu izrādīt arī vēlīnām šķirnēm, kas septembra beigās, ap Miķeļiem, citkārt vēl tikai pumpuros. 

Vietas izvēle 

Tā kā ziemasteres ziedus raisa vēlu, dārzā tām izvēlas gaišu, saulainu vietu. Tādā vietā iestādītie augi sāk ziedēt agrāk un tos tik ļoti neietekmē apmācies, lietains un vēss laiks. Protams, augs un ziedēs arī daļēji noēnotā vietā iestādītas ziemasteres, tomēr pastāv risks, ka slimos ar miltrasu. Stādīšanai nav piemērota ļoti noēnota, pārāk mitra vieta. Arī pavasarī pēc sniega nokušanas un rudenī pēc lietavām tā nedrīkst applūst un ilgstoši atrasties zem ūdens.

Miķelītes nav pārlieku prasīgas, taču jāievēro daži pamatnosacījumi. 

 

