Kā pareizi ziemā jāuzglabā sīpoli – vēsumā vai siltumā? Jautā Alda S.

Sīpoliem virtuvē vienmēr jābūt pa rokai, taču to uzglabāšanai jāievēro daži vienkārši noteikumi. Pirms uzglabāšanas sīpoliem jābūt laikus novāktiem un pareizi izžāvētiem. Tiem nevajag nogriezt ne saknes, ne lakstus. Kad laksti jau ir dzelteni un sausi, tos ar roku nobrauka. Pirms likšanas glabāt atlasa un izmet visus bojātos sīpolus.

Optimālie uzglabāšanas apstākļi

Temperatūra. Vislabāk sīpoli glabājas 6–10 °C temperatūrā. Tomēr divus trīs mēnešus tos parasti izdodas uzglabāt arī istabas temperatūrā (18–20 °C). Pārāk zema temperatūra un mitrums, piemēram, ledusskapī, var izraisīt sīpolu bojāšanos, savukārt pārāk augsta temperatūra veicināt dīgšanu.

