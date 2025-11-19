Kādēļ uz skursteņa veidojas tumšas krāsas laukumi? Jautā Zinta K. Konsultē krāšņu meistars Jānis Urbāns.  

Tumšie laukumi uz skursteņa ir darva, kas laika gaitā izspiedusies caur spraugām otrpus dūmenim. Darvas izdalīšanās uzskatāma par zīmi, ka jāveic skursteņa apkope, remonts vai pārbūve.

Vajadzīgs skābeklis

Lai nodrošinātu pareizu kurināmā sadegšanu, telpā, kurā atrodas kurtuve, jāpieplūst pietiekami daudz svaigam gaisam. Tam traucē mājoklī ierīkoti pakešu logi. Ja logi aizvērti un skābeklis telpā pieplūst par maz, liesmas gaisu iegūst no ventilācijas šahtām. Par to var liecināt aromāts, kas ieplūst no citiem dzīvokļiem vai mājas daļām.

