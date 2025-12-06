Šodien, 6. decembrī tiek atzīmēta Niklāva (Sv. Nikolaja) jeb Zirgu diena.
Tiek uzskatīts, ka šajā dienā dzimis arī Ziemassvētku vecītis.
Latvieši šo svētku dienu veltījuši mājas kustoņiem, īpaši zirgiem. Ticējumi vēsta, ja Zirgu dienā zirgiem muguru noberž ar sniegu, tie neslimos un arī mošķi neēdīs.
Šajā datumā sākas ragavu ceļš. Senie latvieši novērojuši, ja pūš ziemeļvējš un snieg sniegs, vasara gaidāma auksta un lietaina.
Noklāva dienā saimnieki ēd vārītu gaili vai vistu, kuru jākauj pirms saules lēkšanas. Tā asinis jātecina uz auzām, kuras dod zirgiem ēst, tad zirgiem nekāds ļaunums nevarot piemesties un tie kļūstot brangi.
Šajā dienā uz gaļas žāvējamā iesma jāapjāj mājas robeža, pēc tam iesms atmuguriski jāiemet otras mājas jeb kaimiņu daļā, lai kurmji iznīkst.
