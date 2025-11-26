Pavasarī sēklai nopirku kartupeļus ‘Laura’. Novācot ražu, daudziem bumbuļiem bija brūni plankumiņi. Kartupeļi ir ne vien plankumaini, bet arī negaršīgi. Kas tā par slimību? Vai tā ir puve? Jautā Līvija Rugājos.

Agroresursu un ekonomikas institūta Kartupeļu selekcijas grupas vadītāja Ilze Skrabule teic, ka pēc šāda raksturojuma grūti spriest, kura slimība varētu bojāt bumbuļu izskatu vai garšu. Nav skaidrs, kur šie brūnie plankumi atrodas (bumbuļu mīkstumā vai uz mizas) un kā izskatās – norobežoti vai izplūduši. 

Parasti garša pasliktinās audzēšanas ap­stākļu, agrotehnikā pieļauto kļūdu ietekmē (pārmērīgs slāpekļa mēslojums, kūdraina augsne, smaga, mālaina zeme, nepiemērots priekšaugs). 

