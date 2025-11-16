Spēcīgs ēdiens latviskam svētku galdam.
Sastāvdaļas 6-8 personām
- 2 kg jēra šķiņķa
- 5 vidēji burkāni
- 400 g mazu sīpoliņu
- 250 g selerijas saknes
- 2-3 tējkarotes kviešu miltu
- 200 ml gaļas buljona
- 250 ml sarkanvīna
- 3 rozmarīna zariņi
- 4 timiāna zariņi
- nedaudz salvijas lapiņu
- 2 tējkarotes sāls
- pustējkarote maltu melno piparu
Pagatavošana
Gaļu ierīvē ar sāli un pipariem. Ja iespējams, gaļas gabala biezākajā vietā iedur gaļas termometru tā, lai tas nepieskartos kaulam. Cep cepeškrāsnī 175 °C aptuveni 2,5 stundas (gaļas termometrā 75 °C). Aptuveni stundu pēc cepšanas sākuma cepeti pārlej ar vīnu un gaļas buljonu (200 ml ūdens + gaļas buljona kubiņš). Pievieno rozmarīnu un timiānu un turpina cept.
Notīra sīpolus, burkānus un selerijas sakni. Seleriju un burkānus sagriež gabaliņos, sīpolus ripiņās un pievieno cepetim. Aplaista ar cepeša buljonu. Pirms gaļu izņem no cepeškrāsns, to vēlreiz aplaista. Cepeti pārklāj ar foliju un atstāj uz 15 minūtēm.
Katliņā ielej 400 ml cepeša buljona. Ja vajadzīgs, var pievienot gaļas buljonu. Šķidrumu uzvāra un iebiezina ar aukstā ūdenī izšķīdinātiem miltiem. Vāra 3-5 minūtes. Pievieno sasmalcinātas salvijas lapiņas, sāli un piparus.
Cepeti sagriež šķēlēs. Pasniedz ar dārzeņiem, mērci un vārītiem kartupeļiem.
