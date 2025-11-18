Sarkans pie balta, sarkans pie balta – un rezultātā sanāk gardais biešu un siera tornītis.
Sastāvdaļas
- vārītas bietes
- mīkstais siers
- olīveļļa
- balzametiķis
- malti melnie pipari
- baziliks vai kāds cits zaļum
Pagatavošana
Vārītās bietes sagriež pabiezās ripiņās vai kvadrātos. Tāpat sagriež sieru. Kārto pamīšus līdz pat trim reizēm atkārtojot. Sasprauž ar irbulīti.
Apkaisa ar svaigi maltiem melnajiem pipariem. Nedaudz apslaka ar olīveļļu un balzametiķi. Biešu un siera uzkodu dekorē ar bazilika vai kāda cita garšauga lapiņām.
Svaigumu uzkodai piešķirs lāse svaigas citrona sulas.
