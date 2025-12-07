Sniegs un ledus ziemā apdraud drošu pārvietošanos. Lai nepaslīdētu un nenokristu, jāizvēlas stabili apavi.
Ieteicams izvēlēties apavus ar dziļiem zoles protektoriem – tie radīs papildu berzi ar virsmu.
Lielisks palīgs ir medicīniskais auduma leikoplasts. Zābakam aptin leikoplastu tā, lai arī zole būtu pilnībā pārklāta.
Lai zoli padarītu rievaināku, ar karstās līmes pistoli nopunktē apavu zoli.
Ja ārā stiprs apledojums, talkā var ņemt parastas kokvilnas zeķītes – uzvelk uz apaviem, un saķere ar ledu kļūs labāka.
Veikalos var iegādāties speciālas radzes apaviem. Tās ir no gumijas un ērti uzvelkamas apaviem. Iekštelpās radzes noņem, jo uz grīdas seguma tās ļoti slīd.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem