Kādi ir priekšnoteikumi, lai kļūtu par audžuvecākiem? Vai ir kādi ierobežojumi, īpaši nosacījumi? Kurā iestādē jāvēršas, un kā notiek viss process, līdz bērns ir ģimenē? Ko tad, ja bērnam ģimenē neizdodas iedzīvoties? Jautā Ilze E. Konsultē  Latvijas Audžuģimeņu biedrības atbalsta centra "Dzeguzēns" pārstāve Gundega Filatova. 

Kritēriji un nosacījumi

Par audžuvecākiem var kļūt laulātie, taču šādu pienākumu var uzņemties arī cilvēks, kurš nav laulībā. Viens no kritērijiem potenciālajiem audžuvecākiem – jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem.

Ja nolemts kļūt par audžuvecāku, sākotnēji jāpārliecinās, vai nepastāv Ministru kabineta noteikumu nr. 354 Audžuģimenes noteikumi 14. punktā norādītie šķēršļi audžuģimenes statusa piešķiršanai. Ja šķēršļu nav, tad jāvēršas savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā, jāiesniedz iesniegums, kā arī psihiatra un narkologa atzinumi. Tālāk jau bāriņtiesa izvērtē iesniegtos dokumentus, konkrēto cilvēku motivāciju kļūt par audžuģimeni, zināšanas un prasmes bērna aprūpē, kā arī izvērtē ģimenē dzīvojošo savstarpējās attiecības, ģimenes materiālo stāvokli, dzīves apstākļus, informāciju no Sodu reģistra, kā arī citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un faktorus.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē