Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Valsts svētku nedēļā viesojamies Kandavā pie "Indānu" saimnieces Signes Ezeriņas. Plašāk sabiedrībā Signe pazīstama kā televīzijas šova "Īstās latvju saimnieces 2024" titula ieguvēja. Jaunākajā numurā saimniece stāsta gan par savas ģimenes tradīcijām valsts svētkos, gan iesaka receptes un idejas galda klājumam.
Vēl jaunākajā numurā:
- Kā kļūt par audžuģimeni
- Izdevīgums pirkums no radinieka - kas jāzina
- Kā pagatavot veselīgo dzērienu oksimelu? Uzzini sarunā ar Daci Purvinsku - zīmola "Mežapuķu medus " radītāju un bišķopi jau trešajā paaudzē.
- Kā pareizi uzglabāt sīpolus
- Ielūkojamies Daces un Normunda Dunduru skaistajā dārzā gandrīz pašā meža vidū
- Laiks ieziemot dārza tehniku! Noderīgi padomi un kļūdas
- Siltās grīdas pamatnes izbūve
- Plankumi uz skursteņa - par ko tas liecina
- Kā dažādot ēdienkarti senioriem? Idejas maltītēm 7 dienām
- Ielaižam rudeni mājās! Kā radīt mājīgu un rudenīgu atmosfēru, iesaka radošās apvienības "Skudras Metropole" vadītāja Gundega Skudriņa
- Sīpoli- kas tajos vērtīgs veselībai
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem