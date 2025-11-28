Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šonedēļ dodamies uz bioloģisko zemnieku saimniecību "Birznieki" Tukuma novada Vānes pagastā, kur Jānis Tiltiņš ar ģimeni jau vairāk nekā trīsdesmit gadu nodarbojas ar kazkopību. Saimniecībā top arī 14 dažādu veidu sieri.
Vēl jaunākajā numurā lasiet:
- Kāpēc ābelēm saīsinājies mūžs
- Cik liela siltumnīca piemērota tomātu audzēšanai
- Operatīvais un finanšu līzings - kā atšķiras
- Kurš var uzņemties apbedīšanu
- Atbrīvojums no parādsaistībām; kam pienākas
- Lāzera līmeņrādis - kādu izvēlēties
- Siltās grīdas sistēmas ierīkošana
- Skābēti kāposti ēdienos. 5 receptes
- Kādu zivju eļļu izvēlēties?
- Galvas smadzeņu aneirisma - cēloņi un ārstēšana
