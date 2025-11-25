Neierasta kombinācija, kur selerijas pikantums labi papildinās kēksiņu garšu.

Sastāvdaļas

  • 200 g selerijas saknes
  • 200 g miltu
  • 125 g cukura
  • 3 olas
  • 2 tējkarotes cepamā pulvera
  • 1 neliels apelsīns
  • 100 ml augu eļļas
  • 75 g lazdu riekstu

Krēmam:

  • 150 g krēmsiera
  • 50 g pūdercukura
  • nedaudz apelsīna sulas un rīvētas miziņas

Pagatavošana

Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 °C un sa­gatavo 12 mafinu formiņas. Lielā bļodā sajauc miltus, cepamo pulveri un cukuru. Citā traukā sajauc olas, rīvētu apelsīna mizu un sulu, kā arī eļļu. 

Selerijas sakni sarīvē, sasmalcina riekstus un pievieno miltu maisījumam. 

Pēc tam pievieno olu maisījumu. Turpina maisīt, līdz viss vien­dabīgi sajaucies. Mīklu sapilda mafinu formiņās, lai tās būtu piepildītas līdz di­vām trešdaļām. Cep cepeškrāsnī 180 grā­dos 20–25 minūtes, līdz mafini viegli zel­taini. Gatavību pārbauda ar koka irbulī­ti – ja tas ir sauss, mafini ir gatavi. Atstāj mafinus atdzist.

Krēmam bļodā iesijā pūdercukuru, pievieno krēmsieru, šķipsniņu apelsīna mizas un nedaudz sulas. Ja krēms ir pā­rāk šķidrs, ieliek ledusskapī līdz 30 mi­nūtēm. Ja nepieciešams, pievieno vēl pūdercukuru. Kad mafini pilnībā atdzisu­ši, ar konditorejas maisiņu vai karoti uzklāj krēmu.

Var pārkaisīt ar drupinātiem lazdu riekstiem

