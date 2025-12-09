Rudens un ziemas aukstajam laikam lieti noderēs no vilnas un mohēras dzijas adīta jaka ar dekoratīviem elementiem*.
Materiāli
- vilnas un mohēras dzija
- adāmadatas nr. 2,5
- tamboradata nr. 2,5
- 5 māla dekoratīvās pogas
- sudraba lentīte
Darba gaita
Pamatā jakai ir labiskais adījums. Šādā adījumā darina mugurpusi, abas priekšpuses un piedurknes. Sašuj.
Savukārt jakas aizdare, piedurkņu gali, kakla izgriezums, kabatas maliņa un jakas lejasdaļa ir tamborēta (skatīt zīm.).
Kā dekors izmantota sudraba lentīte, kuru iever kabatās, piedurknēs un apkārt kakla izgriezumam.
Jakai ir pogājama aizdare ar dekoratīvām pogām.
*Sadarbībā ar žurnālu "Praktiskie Rokdarnbi"
