Lūdzu, pastāstiet vairāk par irbenājiem un to augļu sastāvu. Jautā Kārlis Madonā.

Parastā irbene (Viburnum opulus) ir viens no mūsu savvaļas floras skaistākajiem krūmiem, kas pavasarī rotājas baltiem ziediem, bet rudenī ainavu atdzīvina ar košām lapām un sarkaniem augļu ķekariem. Šis augs sastopams mežmalās, pie upēm, ezeriem un gandrīz katrā vecā lauku sētā.

Pēdējos gados parasto irbeni novērtē kā vērtīgu ogulāju kultūru. Irbeņu galvenais trūkums ir tas, ka lapas bieži bojā irbeņu lapgrauzis un laputis. Laikus tos neapkarojot, krūmi drīz vien zaudē dekorativitāti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē