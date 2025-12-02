Rulete ir lieliska cepeša alternatīva, ko var pagatavot ne vien no cūkas un liellopa, bet arī teļa, jēra, vistas un tītara gaļas, arī medījumu un maltās gaļas. Turklāt ir plašas iespējas variēt ar ruletes pildījumu
Sastāvdaļas
- 800 g liellopa gaļas šķēles
- 150 g žāvētu aprikožu
- 6 Savojas kāposta lapas
- 150 ml baltvīna
- garšaugu maisījums
- sinepes
- sāls, pipari, laurlapa, rozmarīns
- eļļa cepšanai
Pagatavošana
Gaļas šķēli izklapē, noziež ar sinepēm, pārkaisa ar sāli, pipariem un garšaugu maisījumu. Kāposta lapas dažas minūtes blanšē karstā ūdenī, tad pārlej ar aukstu ūdeni, izņem no ūdens un nosusina.
Kāposta lapas klāj uz gaļas šķēles, pārkaisa ar sagrieztām žāvētām aprikozēm (tās iepriekš var izmērcēt brendijā).
Gaļu satin ruletē, sasprauž ar irbulīšiem vai pārsien ar pārtikas auklu, liek tā sauktajā pīlē uzkarsētā eļļā un apcep, apgrozot no visām pusēm. Pārlej ar baltvīnu un pusglāzi karsta ūdens.
Pievieno rozmarīna zariņu, laurlapu, uzliek vāku un sautē cepeškrāsnī 200 grādos 1,5-2 stundas, ik pa brīdim apgrozot.
