2007. gadā saņēmu dāvinājumā dzīvokli. Ja tagad vēlētos to pārdot, kā tiks aprēķināts kapitāla pieauguma nodoklis, ja dāvinājuma līgumā nav minēta dzīvokļa iegādes vērtība un manā rīcībā arī nav citu dokumentu, kur būtu norāde par dzīvokļa iegādes vērtību. Jautā Jānis T.

Kapitāla pieauguma nodoklis ir 25,5%, un parasti to piemēro summai, ko iegūst, no īpašuma pārdošanas cenas atņemot īpašuma iegādes vērtību. 

Īpašuma vērtību drīkst samazināt par ieguldījumu summu, piemēram, tiem remonta izdevumiem, kurus var dokumentāri pierādīt, paskaidro Valsts ieņēmumu dienestā.

