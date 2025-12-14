Šīs pašgatavotās konfektes var būt ne tikai lielisks cienasts, bet arī mīļa dāvana Ziemassvētkos.
Sastāvdaļas
- 125 g cepumu
- 125 g šokolādes (70% kakao)
- 1 ēdamkarote ruma
- 1 ēdamkarote sviesta
- 1 ēdamkarote kakao pulvera
- 16 riekstu
- kakao pulveris apviļāšanai
Pagatavošana
Cepumus ar blenderi sasmalcina. Šokolādi kopā ar sviestu izkausē ūdens peldē, sajauc ar cepumiem, pievieno rumu un kakao. Rūpīgi samaisa viendabīgā masā.
No šokolādes masas uztaisa nelielus plācenīšus, vidū ieliek riekstu un tad saveļ bumbiņu, apviļā kakao pulverī.
Kakao pulverim jābūt tīram, bez piejaukumiem. Tie, kam pievienots piens un cukurs, nederēs.
Rieksta vietā var ņemt žāvētu ķirsi vai plūmes gabaliņu, pirms tam žāvēto augli izmērcējot rumā vai konjakā.
