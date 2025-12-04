Šogad pirmoreiz audzēju kātu selerijas. Dēstus iegādājos tirgū no pazīstama pārdevēja. Dēstu kastītes stūrī bija iesprausta arī tukša sēklu paciņa ar šķirnes nosaukumu, bet esmu to aizmirsusi. Selerijas labi iesakņojās, septembra sākumā bija izveidojušās kuplas rozetes ar diezgan gariem kātiem. Diemžēl tie nav balti (kā lielveikalos nopērkamie), bet gan zaļi un šķiedraini. Vai tā ir šķirnes vai audzēšanas vaina? Varbūt augi par maz mēsloti? Jautā Marta Ikšķilē.

Visticamāk, neveiksme skaidrojama gan ar šķirnes īpašībām, gan ar agrotehnikas neievērošanu. Lielveikalos var iegādāties profesionāļu audzētas kātu selerijas. Viņi izmanto modernas šķirnes, kam lapu kāti jau no dabas ir gaiši zaļā krāsā. 

Amatieru paciņās bieži vien piedāvā vecā tipa šķirņu sēklas, kuru kātiem nepieciešama balināšana. To veic, apraušot rozetes ar zemi līdzīgi kā kartupeļus. Tomēr ar šo paņēmienu jāuzmanās, jo selerijām augšanas punkts atrodas lapu rozetes vidū tuvu zemes virskārtai un, apberot šo punktu ar zemi, var veicināt puves attīstību. 

