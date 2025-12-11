Smaržīgais novārījums ar citronu un vīnu piešķirs forelēm īpašu garšu.
Sastāvdaļas
- 4 foreles (ap 250 g katra)
- mazs sīpols
- burkāns
- citrons
- 2 lauru lapas
- 125 ml sausā baltvīna
- 1 ēdamkarote sāls
- svaigi pētersīļi
Pagatavošana
Dziļā katlā vai pannā uzvāra 2 litrus ūdens. Sīpolu notīra, bet nemizo. Burkānu nomizo un sagriež gabaliņos. Citronu nomizo un vienu pusi sagriež šķēlītēs.
Sīpolu un burkānu liek verdošajā ūdenī. Pievieno lauru lapas, citrona šķēlītes un vīnu un vāra uz lēnas uguns aptuveni pusstundu.
Izķidātas foreles nomazgā zem tekoša ūdens un nosusina. Novārījumam pievieno sāli un liek tajā foreles. Turpina vārīt uz lēnas uguns aptuveni 20 minūtes.
Zivis ir gatavas, ja iespējams viegli izraut muguras spuru. Foreles uzmanīgi izņem no katla un liek uz šķīvja. Pārkaisa sīki sakapātus pētersīļus, dekorē ar atlikušo citronu.
