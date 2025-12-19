Bagāta pieredze piparkūku cepšanā ir ģimenes uzņēmuma "Skrīveru mājas saldējums" saimniecei Dzidrai Sotniecei. Viņa iesaka izmēģināt arī aromātisko lavandas piparkūku mīklu.
Tai izmanto medus kūkas mīklu. Lai tonis saglabātos gaišs, kakao neizmanto. Arī garšvielas izvēlas tādas, lai mīkla nekļūtu tumša, piemēram, ingveru, kardamonu, baltos piparus, apelsīna vai citrona miziņas. Beigās atliek mīklas aromātiskumam pievienot 5 g lavandas ziediņu un ēdamkaroti citrona sulas.
Saimniece arī pastāsta, kā to pareizi cept. Medus kūkas mīklu izveltnē aptuveni 3 mm biezumā. Jo tā būs plānāka, jo trauslākas būs piparkūkas. Plātī ieklāj cepampapīru un kārto piparkūkas, apsmērē ar sakultu olu. Var izrotāt ar riekstiem un sēkliņām. Plāti liek 180 grādus karstā cepeškrāsnī.
“Kamēr piparkūkas cepas, ne uz mirkli neejam prom. Tikko kā gaišās piparkūkas kļūst dzintaraini brūnas un māja piepildās ar saldu smaržu, tas nozīmē, ka svētku gardumi ir gatavi,” piekodina saimniece.
Kamēr piparkūkas vēl karstas, apsmērē ar cukura sīrupu (sīrupam ņem 100 g cukura un 50 ml ūdens, vāra 3–5 minūtes, kamēr tas iegūst biezāku konsistenci) un uzber spožas cukura pērlītes, lai cepumiņi mirdz un laistās, var greznot ar lavandu ziediņiem.
