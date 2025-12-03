Ēdamais rīspapīrs ir plāns, pagatavots no rīsu stiebriem un šajā gadījumā noderēs ātri pagatavojamas uzkodas uzmeistarošanā.
Sastāvdaļas
- daži vistu šķiņķīši
- galviņa ledussalātu
- 4 vidēja lieluma gurķi
- 2 avokado
- 1 citrons
- sezama eļļa
- rīspapīrs
Pagatavošana
Vistu šķiņķīšus atkaulo un tvaicē vai novāra buljonā. Avokado nomizo, sagriež daiviņās un apslaka ar citrona sulu, lai nekļūst tumšas. Gurķus nomizo un sagriež stienīšos. Vistas gaļu saplucina. Ledussalātus sagriež gareniski, lai varētu ietīt rīspapīrā.
Rīspapīru iemērc ūdenī, nedaudz patur, klāj uz dēlīša un kārto salātus, gurķus, avokado, vistu, uzpilina sezama eļļu un viegli rullē rīspapīrā. Noliek uz dažām minūtēm, tad pārgriež uz pusēm un izkārto.
Šķiņķīšu vietā var izmantot vistas fileju. Pildījumam var pievienot arī sojas mērci un saldo čili mērci.
